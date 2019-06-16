الوان مناكير صيف 2019 اختاري الأنسب !

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 01:42 مساءً - في كل عام تظهر صيحات أظافر جديدة . يعتبر طلاء الأظافر من المستحضرات الضرورية و الموجودة باستمرار في حقائب السيدات، للحصول على مظهر جميل وأنيق.
اليكي مجموعة من الوان مناكير صيف 2019، اختاري منها الاجمل.
ألوان النيود الفاتحة أخذت مكانها ضمن مجموعة ألوان طلاء الأظافر المخصصة لصيف 2019. إنها صيحة جميلة ومبتكرة تليق بكافة أيام السنة.
اللون الأخضر الداكن الذي يميل بعض الشيء إلى الزيتي ويعد من بين ألوان طلاء الأظافر الأكثر رواجاً هذا الصيف، وهو يليق بالأظافر الطويلة والقصيرة على حد سواء.
اللون البنفسجي الداكن الذي يميل إلى الأسود لأنه سيضفي على إطلالتك طابعاً من الرقي والأناقة.
دخل اللون النيلي من جديد إلى مجموعة ألوان طلاء الأظافر جربيه دون تردد في هذا الموسم.
اللون الرصاصي أو الرمادي الداكن يدخل ضمن صيحة من الوان مناكير صيف 2019، ويساعده لونه الداكن ليليق بمعظم إطلالاتك الشتوية.
يتهادى هذا اللون بين الوردي والتوتي ورغم درجته الفاتحة إلا أنه من بين الألوان الرائجة في صيف 2019.
لون الكشمير هو الأقرب إلى قلوب النساء لأنه لون هادئ وداكن في نفس الوقت.
لقد أثر اللون البني بشكل كبير على الأزياء، المكياج وطلاء الأظافر أيضاً ويأتي ضمن ضيحة من الوان مناكير صيف 2019 .
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