5 تسريحات شعر ناعمة لإطلالة حيوية خلال الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 01:42 مساءً - تسعى المرأة خلال الأجواء الحارة الى اعتماد تسريحات شعر ناعمة وعملية، تحافظ من خلالها على جمال طلتها وأناقة مظهرها، سواء في أوقات الليل أو النهار. فإذا كنت ترغبين في تغيير اللوك الخاص بك واعتماد آخر أكثر عصرية وحيوية هذا الصيف، سنقدم لك في ما يلي خمس تسريحات شعر ناعمة تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية والجمال.



تسريحة الشعر النصف المرفوع

تعدّ هذا التسريحة إحدى أكثر التسريحات الملائمة لأجواء الصيف الحارة، كونها تجنبك تعرق الوجه، فهي تبعد شعرك عن العيون والجبين، كما أنها رائجة جداً وعصرية وتمنحك لوكاً عصرياً في منتهى النعومة. وبإمكانك تنفيذ تسريحة الشعر النصف المرفوع في المنزل، حيث يكفي اعتماد الفرق النصفي وسحب الغرة الى الوراء وترك الشعر منسدلاً على الظهر.

تسريحة الشعر النصف المرفوع



تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات

إذا كنت تميلين الى تسريحة ذيل الحصان المنخفضة وترغبين في إضافة لمسة من العصرية والتجدد إليها، اعتمدي هذا الصيف تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات، فهي تسريحة عملية جداً ومفعمة بالأنوثة، كما أنها تتناسب مع إطلالاتك اليومية، وحتى سهراتك مع الأهل والأصدقاء. ليس عليك إلا سحب شعرك الى الوراء بأسلوب ذيل الحصان وربطه بأربطة مطاطية رفيعة بشكل يبرز الفقاعات بشكل جذاب وأنيق.

تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات



تسريحة الضفيرة الفرنسية

لإطلالة عملية وأنيقة في آن، تعد تسريحة الضفيرة الفرنسية إحدى الخيارات المثالية لهذا الصيف، سواء كان شعرك طويلاً أم قصيراً. كما أنها ملائمة جداً لحفلات وسهرات الصيف، حيث تقيك من الحر من جهة، ومن جهة أخرى تضمن لك مظهر شعر أنيقاً لساعات طويلة. وإذا كنت تريدين إضفاء لمسة مميزة على تسريحتك، أدخلي إليها أربطة باللون الوردي الفاتح.

تسريحة الضفيرة الفرنسية



تسريحة الضفيرة الطويلة

لصاحبات الشعر الطويل، تعد تسريحة الضفيرة الطويلة إحدى أفضل الخيارات لهذا الصيف، فهي ناعمة وأنيقة وعملية في الوقت نفسه، إضافة الى أنها مريحة جداً وملائمة لكافة الأوقات. يكفي أن تجمعي شعرك على شكل ذيل الحصان، وتصنعي منه ضفيرة واحدة طويلة ومنسدلة على الظهر، واحرصي على اعتماد الفرق الوسطي.

تسريحة الضفيرة الطويلة



تسريحة الكعكة الفوضوية

تسريحة الكعكة الفوضوية مع البوندانا مثالية لأيام الصيف الحارة، فهي تمنحك مظهراً عصرياً جذاباً وتحافظ على أناقة إطلالتك طوال اليوم، فسواء كنت تمتلكين شعراً طويلاً أو متوسط الطول، لا تترددي في اعتماد هذه التسريحة، واحرصي على إضافة لمسة مميزة إليه من خلال وضع بوندانا ناعم في منتصف الرأس، واتركي الغرة منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة الفوضوية

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