فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته في الكويت.. والشرطة تتدخل

نسمع كثيرا عن شباب يتحرشن بفتيات، ولكن لكل قاعدة استثناء، وهذا ما حدث في الكويت، حيث أقدم فتيات على التحرش برجل داخل مقهى أمام زوجته، وانتهى ذلك بمشاجرة نسائية عنيفة.

كانت البداية حينما تحرشن مجموعة من الفتيات بالزوج بصوت عالي، لتشعل الغيرة بداخل الزوجة التي شاهدت ما فعلته الفتيات لتقوم بالرد عليهن بألفاظ غير لائقة، فاندلعت مشاجرة عنيفة بينهن داخل المقهى، انتهت بضرب الزوجة على يد أحد الفتيات، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

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ولم تنتهي المشاجرة عند هذا الحد، فتدخلت الشرطة ووصل الأمر إلى إحالة جميع المشاركات إلى قسم الشرطة، بينما طالب صاحب المقهي بالتعويض المادي عن الخسائر المادية التي لحقت به.

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