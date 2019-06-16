صور| سارة نخلة تستعرض أنوثتها بوردة حمراء.. "الله عليكي يا فخر الجناين"

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خضعت الفنانة السورية سارة نخلة لأحدث جلسة تصوير، ونشرت بعضا من صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "سارة"، في الصورة وعلى رأسها وردة حمراء، وعلقت على الصورة قائلة: "الورد الأحمر يخاطب المرأة ذات العاطفة البركانية".
ومن ضمن التعليقات التي استقبلتها من جمهورها: "انتي وردة جميلة"، وقال آخر: "انتي أجمل من الوردة نفسها"، وعلق آخر: الله عليكي يا فخر الجناين".
شاركت سارة نخلة في السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وفاء عامر، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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