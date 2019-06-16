تحذير.. تناول "الشيبسي" أثناء الحمل يهدد صحة جنينك

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة "جريفيث" بأستراليا، إن تناول الكثير من الزيوت النباتية مثل البطاطس المقلية "الشيبسي"، يسبب مضاعفات للحمل ويؤثر على صحة الجنين.
وبحسب ما ذكره موقع "Daily Medical"، تضر زيوت القلي المرأة الحامل لاحتوائها على الكثير من دهون أوميجا 6، وخاصة حمض "اللينوليك".
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وأكدت الدراسة أن كثرة استهلاك هذه الدهون والأحماض تزيد التهابات الجسم، وتؤثر على القلب.
ووجدت الدراسة أن تناول "الشيبسي"، أثناء الحمل يمكن أن يعرض الجنين لتشوهات في النمو.
وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة حمض "اللينوليك"، في طعام الحامل يؤثر سلباً على كبد الأم، فيقوم بردود أفعال مضادة للالتهابات تزيد انقباضات الرحم، وتقلل من إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد الجنين على النمو.
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