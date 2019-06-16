درصاف القنواطي.. أول حكم امرأة في تاريخ كرة القدم التونسية

للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم التونسية، أصبحت السيدة درصاف القنواطي، هي أول حكم امرأة في أول مباراة في الدوري التونسي، جمعت بين الترجي والبنزرتي، في مساء أمس الجمعة.

وتعد "القنواطي" حاليًا هي أول سيدة عربية وأفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى لكرة القدم، وفقًا لما نقلته "فرانس برس".

وكانت لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة التونسي) عينت "القنواطي" لإدارة المباراة، لتؤكد الثقة التي منحتها اللجنة في الحكيم النسائي التونسي بشكل عام.

كما أن هذه الخطوة أتت تنفيذًا لتوجه المكتب الجامعي في دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومن ذلك الحكمات والحكمات المساعدات، بحسب ما ذكره بيان على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم.

Advertisements

ودرصاف القنواطي هي أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال، وكان ذلك في مايو 2017، في مواجهة لحساب الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، التي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة.

وتمكنت درصاف القنواطي من إدارة المباراة بين الترجي والبنزرتي، التي انتهت بفوز البنزرتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

​