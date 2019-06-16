"القومي للمرأة" ينظم قافلة طبية بحي الأسمرات 3 أيام

نظمت لجنة الصحة والسكان، بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، قافلة طبية بحي الأسمرات لمدة 3 أيام بالتعاون مع وزارة الصحة وقطاع التنظيم والأسرة ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية مفتاح السعادة ومحافظة القاهرة.

وأشارت الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة بالمجلس، إلى أن القافلة ضمت جميع التخصصات، منوها بأن اللجنة وفرت الأدوية الخاصة بالأطفال وقسم الباطنة.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوة عم الصحة لأهالي حٍي الأسمرات، جرى فيها استعراض أضرار الختان وكيفية الحفاظ على الصحة العامة وأهمية تنظيم الأسرة.

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وأكدت دكتورة أحلام علي، وجود تجاوب كبير من السيدات، حيث أكدن على أن البنات هن مستقبل الوطن، وأنهن يرفضن الختان، كما جرى التأكيد على أهمية زيادة التوعية للمرأة.

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