فيديو| شخص يعتدي بوحشية على ابن شقيقته في الأردن.. "وضع الحذاء في فمه"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، مقطع فيديو أظهر اعتداء رجل على طفل بوحشية، حيث انهال عليه بالضرب المبرح ووضع الحذاء في فمه.

وبعد انتشار الفيديو، أجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات حول صحة الحادث، واتضح أن الطفل هو ابن شقيقة الرجل المعتدي، وأمر مدعي عام محافظة الجرش، الواقعة بشمال الأردن بإلقاء القبض على الشخص المعتدي.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، عن نائب عام محافظة إربد، الذي أوضح بأن النيابة العامة أصدرت أمرها بإلقاء القبض على الشخص للتحقيق معه وتطبيق القانون.

وأودع الطفل، البالغ من العمر 8 أعوام، لدى مركز حماية الأسرة في مدينة الجرش، ومن المتوقع أن تتهم النيابة العامة الشخص المعتدي بتهمة الإيذاء ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.

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