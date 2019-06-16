"القومي للمرأة": الختان عادة إفريقية لا علاقة لها بالدين

قالت الدكتورة أم كلثوم شلش عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ الختان عادة أفريقية تغلغلت داخل عادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، رغم عدم وجود أسباب طبية أو دينية وراء الظاهرة.

وأضافت شلش في تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ مصر تشارك حاليا من خلال المجلس القومي للمرأة ، في كل الفعاليات الخاصة لمقاومة هذة الظاهرة ، ضمن أهداف حملة "احميها من الختان".

ولفتت شلش إلى أنّ الأمم المتحدة تعترف بجهود مصر للقضاء على هذه الظاهرة غير الإنسانية، لهذا تم تخصيص يوم 14 يونيو لإحياء مبادرات مكافحة ختان الإناث، وتسمية الشهر كله باسم الفتاة التي توفت بسبب ختان الإناث وهي الطفلة "بدور".

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