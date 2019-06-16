قميصُ إليسا يناسبه بنطلون آخر ونانسي تختارُ الأكثر احتشامًا في جدّة.. إطلالات النّجمات هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفوّقت النّجمات في أناقتهنّ، بإطلالات تميّزت بالكثير من الرّقيّ والشّياكة، وأخريات لم يبتعدنَ عن التّكلّف المبالغ فيه، ووقعنَ في فخّ التّكرار، فكان لابدّ لنا من التّوقّف مليًا عند إطلالات النّجمات هذا الأسبوع.

نانسي عجرم

استطاعت الفنّانة اللّبنانيّة، أنْ تسجّل حضورًا راقيًا في حفل جدّة، بفستان محتشم وبكمّين طويلين، ذي زخارف مقلّمة متناسقة لونًا وقماشًا، كانا لافتين للأنظار، فكانت إطلالتها مناسبة لمكان الحفل.

إليسا

أسلوب جريء تفضّله إليسا، للتّعبير عن أنوثتها، اعتمدت قميصًا من الشّيفون الأسود، أسفله كروب توب من الدانتيل، نسّقته مع بنطلون جينز كحلي، ربّما كان من الأفضل أنْ تنسّق الأسود مع لون آخر.

مايا دياب

فستان روتينيّ لمايا، لا يحمل جديدًا، لا بالقماش ولا باللّون، فبدتْ إطلالتها مكرّرة حتى بتسريحة الشّعر والمكياج.

نجوى كرم

طابع نمطيّ، اعتمدته الفنّانة اللّبنانيّة، فيبدو أنّها لن تتخلّى عن صيحة الكتف الواحدة، التي باتت تعتمدها في كلّ إطلالة جديدة لها.

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كارول سماحة

هذه هي المرّة الأولى التي تعتمد فيها كارول، البدلة الورديّة، صيحة البدلة تعكس طابعًا حادًا في الكثير من الأوقات، لكنّ اللّون هنا ركّز على أنوثة كارول، ونعومتها.

نادين نجيم

فستان أبيض برّاق، من زهير مراد، فتحته العالية زادته جاذبيّة، لكنّ ستيال مراد وتصميماته، ربّما أصبحت تكرّر نفسها في الآونة الأخيرة، حيث رأينا قطعًا مشابهة له، على أجساد نجمات أخريات، وعلى نادين كذلك!

درة

اعتمدت ستايل الفستان الملفوف، الذي يظهر المرأة عادة بخصر أعرض، ناسبها اللّون، وزادتها القصّة جمالاً وأنوثة.

ستيفاني صليبا

نجحت في تنسيق البدلة الكاجوال البرتقاليّة خلال النهار، حيث نسّقتها مع صدريّة رياضية، وتركت البليزر مفتوحًا. اللّون استثنائيّ، ومناسب لبشرة ستيفاني. والستايل الجريء جعلها تبدو كامرأة فرنسيّة أنيقة!