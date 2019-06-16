نايكي تتعرّض لموجة سخرية بسبب حذاء المكواة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار حذاء "نايكي" الجديد الخاص بالنساء، والذي تنوي إطلاقه الشركة في 20 حزيران/يونيو الحالي، موجةً عارمةً من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لشبهه الكبير بشكل جهاز كَيّ الملابس المنزلي.

وأعلنت "نايكي" عن حذائها الجديد والذي يحمل اسم "إير ماكس إف إف 720"، ويأتي بفتحتين ونعلٍ سميكٍ من البلاستيك الشفاف، وباللونين الأبيض والأسود، قبل 3 أيام، ومنذُ ذلك الحين لم تهدأ عاصفة الانتقادات لتصميم الحذاء، إذ علّق أحد الأشخاص على "تويتر" قائلاً: "منتج نايكي الجديد يساعد في كي تجاعيد القدمين" وقال آخر: "حذاء نايكي الجديد، سيحوّل طاقة الحركة إلى حرارة لكيّ الملابس".

وبينما استعانت الشركة في حملتها الإعلانية الرسمية، بلاعبة كرة القدم الإنجليزية، فران كيربي، ونجمة التنس، لورا روبسون، من أجل تسويق الحذاء، باعتباره حذاءً نسائيًا ذي رسالةٍ رياضية، إلا أنه وعلى أرض الواقع يبدو وكأن رسالته مختلفة تمامًا، حيثُ علّقت متحدثة باسم إحدى المجموعات النسوية قائلةً: "لن نشتريها".

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وأضافت المتحدثة: "أنا متأكدة من أنهم سيفعلون الشيء نفسه للرجال أيضًا، فربما يمكن ربط الأمر ببعض "الكي الشديد"، فكما تعلمون يقوم الناس، وبالأخص الرجال، بالكي في أثناء ممارسة القفز الحر بالمظلات".

يأتي ذلك بعد عدة أيامٍ من الهجوم على شركة "نايكي" على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامها بالترويج للسمنة، من خلال وضعها لتمثال عرض ملابس للوزن الكبير في إحدى متاجرها بلندن.