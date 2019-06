شباب يدشنون جروب "Your Ex is here": "عشان ما نلبسش".. وقانوني: هيتحبسوا

جدل واسع، أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تدشين بعض الشباب لمجموعة سرية للرجال فقط، تحمل اسم "Your Ex is here"، يهدفون من خلالها للحديث عن تفاصيل علاقاتهم السابقة مع الفتيات، ونشر ما يتعلق بهؤلاء الفتيات، لتحذير غيرهم من الارتباط بهن. الأمر الذي أثار غضب العديد من الفتيات، اللاتي أكدن أن ما يحدث ما هو إلا تشهير بسمعة الفتاة، والتعدي على حقوقها وحريتها. "الهدف منلبسش واحدة شمال" هكذا أوضح مؤسس الجروب، خلال وضعه لشروط المجموعة قائلًا: "كل واحد فينا أكيد مر بتجربة ارتباط، كل واحد فينا خايف يلبس في مدام ويتجوزها ويكتشف بعدين وتبقى مصيبة، هدف الجروب أن إحنا كرجالة منلبسش في حد شمال". وأضاف: "الجروب هيعرض نماذج للبنات دول من رسائلكم وممكن أساميهم وصورهم بشرط متبقاش صور خارجة أو عريانة، لأن هدف الجروب أن أي راجل محترم ميقعش في بنت شمال ويتظلم". وتابع:"مش بننشر أي محتوى عاري أو فاضح لأي بنت أيًا كان السبب، وممكن تبعت تجربتك وإحنا حننشرهالك بهدف النصح وعشان نتعلم من بعض ومنقعش في نفس المشاكل". Advertisements الفتيات: "هندخل بحسابات وهمية عشان نشوف إيه اللي بيحصل": بمجرد انطلاق "الجروب" وانضمام نحو 8000 شاب له، عبرت العديد من الفتيات عن غضبهن مما يحدث، فقالت "أميرة. أ" 22 عاما: "هعمل أكونت فيك باسم راجل وأدخل أشوف اللي بيحصل، لأن ممكن ينزلوه صور بنات أعرفهم عشان أحذرهم". في حين ردت "روزانا. ص" 25 عاما: "دول أكيد مش رجالة، ومفيش حد محترم يعمل كدة، ما ممكن ينزلوه صورة أي بنت متضايقين منها ويبوظوا سمعتها". وتابعت "يارا. أ" 21 عاما: "هعمل أكاونت للبنات ونفضحهم". قانوني: "الولاد دول هيحبسوا نفسهم" قال محمود البدوي، المستشار القانوني، والمحامي بالنقض والدستورية العُليا، إن التشهير بالفتيات بنشر صورهن أو معلومات عنهن يصل للحبس، وفقًا لما أقره الدستور المصري، من مبدأ الحق في حرمة الحياة الخاصة. وتابع "البدوي" خلال حديثه لـ"هُن": "التشهير ببنت أو بأهلها، يديها الحق إنها تتحرك لمباحث الإنترنت، وتبلغ عنه وتاخد حقها". وأضاف: "مينفعش مباحث الإنترنت تتحرك من دلوقتي، وأي بلاغ هيتقدم هيتعامل معاه بشكل إجراء احترازي، لأن القانون لا يعاقب على النوايا، ولازم تكون في بنت اتضررت بالفعل". وعن عقوبة هؤلاء الشباب، إذا شهروا بفتاة، أكد "البدوي" أن العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس، مع الغرامة المالية. ​

