"بشير ورضا والشربيني والخميسي".. نجوم الفن والمجتمع في السويس لدعم "محاربات بهية"

استجاب عدد من الفنانين ونجوم المجتمع إلى دعوة سفيرة جمعية "موناكو" للأعمال الخيرية، المهندسة زينب بشير، لإجراء زيارة لعدد من محاربات مستشفى بهية في مسقط رأسهن بمدينة السويس الساحلية، من بينهن المحاربة سلوي عبدالفتاح وكوكب سعد عبده.

كان فى استقبال نجوم الفن والمجتمع عددا من مسؤولي مستشفى "بهية" للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمحان، على رأسهم تامر شوقي رئيس مجلس أمناء "بهية" والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء "بهية".

نجوم الفن يستجيبون لدعوة سفيرة موناكو لدعم مستشفى بهية

وشهد نادى الشرطة بالسويس احتفالية خاصه لمحاربات سرطان الثدي، وسط نجوم الفن والإعلام والمجتمع من بينهم الفنانات شيرين رضا ودينا الشربيني ولقاء الخميسي وحلا شيحا وهنا شيحا وداليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه وذلك فى جو مليء بالتفاؤل، حيث جمع الفنانات والمحاربات مائدة طعام واحدة فى جلسة على خليج السويس لم تخل من البهجة.

جاءت دعوة السفيرة زينب بشير للفنانين لإجراء زيارة إلى السويس، إيمانا منها بضرورة دعم محاربات بهية ومؤازرتهن فى إطار الدعم النفسي لهن، مؤكدة على أهمية مثل تلك الزيارات، وضرورة التكاتف المجتمعي الوقوف وراء كيان كبير مثل "بهية"، لعلاج مريضات سرطان الثدي وتقديم يد العون لهن للعودة إلى أسرهن واستكمال دورهن المحوري في بناء الأسرة.

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وأكدت عدد من محاربات "بهية" سعادتهن بزيارة نجوم الفن والمجتمع لهن في مسقط رأسهن بالسويس، وأن مثل هذه الزيارة التى دعت إليها السفيرة زينب بشير أدخلت على قلوبهن فرحة كبيرة وثقه وشعور بالتفاف الناس حولهن.

وأثني المهندس ماجد حمدي عضو مجلس ادارة مستشفي بهية علي مثل هذه المبادرة الخيرية من سفيرة موناكو للأعمال الخيرية المهندسة زينب بشير، مشيرا إلى أن مثل تلك المبادرات هي التى تجعل بهيه مرتكزه وباقيه مؤكدا على دور الفن ونجوم المجتمع فى دعم المؤسسات الخيرية ولا سيما مؤسسة بهية التى تعد المحاربات فيها رمزا للأم المصرية القوية. وأضاف حمدى ان مثل هذه الزيارات لمحاربات سرطان الثدي من شأنها أن تعزز الدعم النفسي لهن هذا الدعم النفسي الذى تتميز فيه بهيه.

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