"اليوم السحري".. تعرف على مواصفات برج الجوزاء الذى ينتمي له "صلاح"

احتفل اللاعب محمد صلاح، أمس، بعيد ميلاده الـ27، فهو من مواليد برج الجوزاء، فهو ذو شخصية جذابة ومرحة ومحبوبة من الجميع، وهناك بعض الصفات التي يتميز بها محمد صلاح.

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن مواصفات برج الجوزاء تنطبق عليه بشكل كبير، خاصة أن عيد ميلاده يأتي يوم 15، وهو ما ينطبق عليه الرقم "السحري"، دائما ما يمتلك أصحابه جاذبية وسحر خاص.

وتابعت "فؤاد" أثناء حديثها لـ"هن"، أن ولادته يوم 15 في الشهر تجعلنا نطلق عليه "الساحر"، وذلك للموهبة التي يتمتعون بها تجعلهم يكسبون ثقة الآخرين بسهولة.

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وأكدت أن من مواصفات البرج التي تنطبق عليه أنه ذو شخصية جذابة ومغناطيسية، ويرغبون داءما في المشاعر الدافئة.

وأوضحت ان مواليد برج الجوزاء شخصيات اجتماعية، تفكر سريعا، مع حسن التصرف وسرعة البديهة.

واختتمت حديثها أن يوم ميلاده يعطيه قدرة تحمل، رغم أن مواليد برج الجوزاء سريع الانفعال إلا أن ذلك يرجع إلى ولادته يوم 15.

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