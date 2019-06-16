"قومي المرأة": حملات توعوية في الشوارع قريبا لمنع ختان الإناث

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن جريمة ختان الإناث يتحملها الآباء قبل الأبناء، وسيتم الزج بعدد من الوحدات التوعوية من المجلس في الشوارع المصرية للقضاء على تلك العادة والظاهرة السيئة.

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن تلك القضية تحاربها مصر منذ سنوات عدة ولن تكمل مصر مسيرتها إلا بعد توقف تلك العادة السيئة "هنشتغل على الملف باحترافية وعلم"، موضحة أن القيادة السياسية مهتمة للغاية لإنهاء تلك الظاهرة السيئة في المجتمع المصري والتي يحاربها المجتمع بأسره.

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