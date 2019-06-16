قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن جريمة ختان الإناث يتحملها الآباء قبل الأبناء، وسيتم الزج بعدد من الوحدات التوعوية من المجلس في الشوارع المصرية للقضاء على تلك العادة والظاهرة السيئة.
وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن تلك القضية تحاربها مصر منذ سنوات عدة ولن تكمل مصر مسيرتها إلا بعد توقف تلك العادة السيئة "هنشتغل على الملف باحترافية وعلم"، موضحة أن القيادة السياسية مهتمة للغاية لإنهاء تلك الظاهرة السيئة في المجتمع المصري والتي يحاربها المجتمع بأسره.
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة": حملات توعوية في الشوارع قريبا لمنع ختان الإناث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.