استعدادا للساحل والبحر.. 4 طرق لربط الـ"كاش مايو"

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قطعة مستطلية من القماش الشفاف الملون، مناسب تماما للبحر والصيف، لسهولة ارتداؤه وخلعه ييصبح قطعة الملابس الرئيسية فوق "المايو"، إنه "كاش مايو".
ويقدم موقع "هن" 4 طرق مختلفة لربط "الكاش مايو":
اربطية "جيبة"
في حالة كان الجزء العلوي من المايو غير شفاف، يمكن ربط الكاش مايو على هيئة "جيبة" قصيرة لتخفي الجزء السلفلي، وتكون على هيئة مثلث مائل، تعطي للجسم شكل ورونق رائعان.
فستان برقبة
امسكي بطرفي الكاش مايو، ولفيهم بشكل معكوس حول جسدك، ثم كوني شكل إكس أسفل الرقبة، وشدي الجزء الباقي من القماش واربطيه خلف عنقك، ليبدو فستان برقبة فوق المايو، وتحصلي على شكل جديد.
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جيبة كرانيش
يفرد الـ"كاش مايو" حول وسطك، ويعقد جزء كبير منه عقدة مكونة شكل كرانيش، ويفضل وضعها على الجنب.
فستان بروتال
يبدو الـ"كاش مايو" في تلك الحالة فستان طويل بدون أكمام تماما "بروتال"، ويعقد من الخلف عدة مرات على طول القماش كي يغطي الجسد تماما.
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وتتميز أقمشة الـ"كاش مايو" بأنها مرنة وتستوعب عمل أشكالا كثيرة، تظهر الجسد بشكل ممشوق، وفي نفس الوقت تخفي المايو.
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