فستان الـ"ميني" للباحثات عن إطلالة جريئة تبوح بالأنوثة

يتربع فستان الـ"ميني" على عرش الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تبوح بأنوثتها، حيث أوضحت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز أن فستان الميني هو فستان قصير يسلط الأضواء على السيقان، مشيرة إلى أنه يمتاز بقصة واسعة أكبر من المقاس “Oversized” ليمنح المرأة إحساسا بالراحة في الطقس الحار.

وأضافت هانز أن فستان الـ"ميني" يتميز بحمالات رفيعة لمزيد من الجاذبية، كما توجد موديلات ذات أكمام طويلة، لافتة إلى إمكانية كسر قوالب التنسيق الجامدة بتنسيق الفستان مع حذاء رياضي أو بوت الكاوبوي. قد يهمك ايضاً: راشيل بروسانهان تخطف الأنظار بفستان طويل متداخل الألوان ريتا أورا تتألَّق بفستان ساتان قصير وتحتضن الأمير هاري

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