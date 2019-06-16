"ريزورت 2020" تشمل مزيجًا من ملابس المناسبات الفاخرة

بدأ المصممان؛ مارك بادغلي، وجيمس ميشكا عام 2019 موجات من التغيير، كان أولها قيامهما بنقل مكاتب علامتهما التجارية إلى نيويورك، ورغم أن عمليات الانتقال تكونُ مرهقةً في بعض الأحيان، إلا أن الأمر لم يكُن كذلك بالنسبة لهذا الثنائي، حيث فضلا النظرَ، إلى الجانب المشرق من عملية الانتقال، واستغلا الأمر للحصول على بعض الإلهام، فقاما بزيارةٍ إلى بعض المنتجعات الرائعة في "بالم سبرينغز" و"مونتيسيتو" و"كارميل".

وكانت النتيجة مجموعة ريزورت 2020، المستوحاة من منتجعات كاليفورنيا القديمة، فشملت المجموعة مزيجًا من ملابس المناسبات الفاخرة، ولكن مع ضخِ القليل من طابعِ البساطة والبهجة، فتضمنت المجموعة فساتين الكوكتيل، وفساتين القميص، وفساتين يوميةً أنيقة، وفساتين الشيفون بطبعاتٍ إيطالية، بالإضافةِ إلى المعاطف المسائية، التي تم تنسيقها مع فساتين العمود.

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كانت هناك فساتين بظلالٍ متدرجة، متعددة الطيات، يمكن ارتداؤها خلال النهار، وفستان نيوبرين لإطلالة ليلية، كما استخدم الثنائي زخرفة الخرز الأيقونية في العديد من الفساتين، مثل فستان وردي باهت بطبقة من التول، مزيّنة بأحجار القمر الوردية الساطعة على مستوى الخصر والأكمام.

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