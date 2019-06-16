تعرفي على الأحدث في عالم الأزياء والتجميل من خلال العروض العالمية

تبحث كثير من الفتيات عن مواكبة أحدث صيحات الموضة، ومستحضرات التجميل في كل عام، وذلك للظهور بشكل معاصر وأنيق ينبض بالحيوية والأنوثة، وفي السطورالتالية الأحدث في عالم الأزياء والتجميل من على منصات عروض الأزياء العالمية:

1- التصميمات (البليسيه)

نال تصميم البليسيه ذو الطيّات الدقيقة الإعجاب على منصات الموضة، فهو يمنح المرأة مظهرا مفعما بالأنوثة من ناحية، وإطلالة مريحة ومبهجة من ناحية أخرى، وتميز في هذا الموسم بطوله المتوسط "ميدي" والفضفاض، ويأتي في الغالب مصنوعًا من الحرير أو اللاميه أو الكتان.

وتتألق هذا الصيف بألوان زاهية ومبهجة كالسماوي والأصفر والأخضر والأزرق والوردي، ودرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي والفضي، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش الزهور، ويمكن ارتداء "البليسيه" على هيئة تنورة أو بنطلون Pleated Pants.

2 - الألوان

يتربع الأخضر النعناعي "Mint green" الذي يندرج ضمن ألوان الباستيل الناعمة، على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع وصيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة، ومتوفر في الفساتين والتنانير والبناطيل والقطع الفوقية، وكذلك الأحذية و الحقائب.

أما الفضي يضفي على منصات الموضة لمسة ساحرة بها جراءة، فيمكنك ارتدائه خلال الذهاب للعمل، ويفضل تنسيقه مع ألوان هادئة كالأبيض والرمادي والبيج تجنبا للمبالغة.

ويعتبر الأصفر والبرتقالي والأحمر من أكثر الألوان انتشارا هذا الصيف؛ إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara و Mango وH & M و Ganni، وهو يناسب كل أنواع البشرة، و ينصح خبراء الموضة بتنسيقه مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، و الأخضر الفستقي يمنح المرأة إطلالة جذابة تشع إشراقًا أيضا هذا الموسم.

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3- الإكسسوارات

تمثل طبقات القلائد "Necklace Layering" أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار، وجاءت هذا الموسم بين القلادة الطويلة والقصيرة بغض النظر عن طابعها؛ حيث يتم المزج بين القلائد ذات اللآلئ الفخمة والقلائد المرصعة بأحجار الستراس البرّاقة والقلائد ذات الحلقات، التي تتمتع بطابع رقيق وهادئ، من أجل الحصول على إطلالة جريئة.

4 - الحقائب

تصدرت صيحة الحقائب العصرية المستوحاة من فترة التسعينيات بشكل كبير صيف 2019، التي يتم ربطها على الخصر و يمكنك ارتدائها أيضًا مثل الحقيبة الكروس، وتتميز بحجمها الصغير Mini Duffel، وتصميماتها المميزة، كما عادت موضة الحقائب الشفافة التي يمكن أن تكشف عما تحمليه بداخلها.

5-القبعات

يستمر من العام الماضي بعض أشكال القبعات من نوع الخوص الذي تتميز بفراغات ليدخل الهواء إلى الرأس، إذ قدمت الكثير من بيوت الأزياء مثل" Balmain" العديد من أشكال القبعات لعام 2020، متنوعة الأحجام، مثل قباعات "صيادي السمك" المصنوعة من الأقمشة القطنية، والتي تميزت بتصاميم وإكسسوارات مختلفة ومميزة على الجوانب.

وسيطرت أيضا موضة الريش على قبعات الرأس لكنها تناسب أكثر المناسبات الليلية، بينما قدم بيت الأزياء Austin Simkins عدة ألوان وأشكال مختلفة منها الأبيض، والأصفر، والبني، والأسود.

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6- الأحذية

يمثل الحذاء القفاز (Glove Shoes) نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2019؛ وهو حذاء باليرينا ذو قصّة مغلقة من أعلى، وملتصقة بالقدم كالقفاز ليمنع احتكاك جلد الحذاء بجلد القدم، ويكون مصنوعًا من جلود فخمة ويشتمل على مقدمة مدببة على شكل حبة اللوز أو مقدمة مربعة الشكل.

وتألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balagan و Everlane و Martiniano و Bottega Veneta و Aeyde، ويطل الحذاء القفاز بباقة واسعة من الألوان؛ إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والبني والأزرق البحري يزهو الحذاء بألوان جذابة كالأحمر والوردي أو يكتسي بألوان هادئة كدرجات النيود.

كما تتألق الأحذية النسائية هذا الموسم أيضًا بالمظهر الشفاف على غرار حذاء سندريلا أو مظهر الجدائل لتعكس الخفة وتشيع أجواء الانطلاق السائدة في هذا الوقت من العام.

وأشارت خبيرة الموضة العالمية راينر إلى أن موضة هذا العام تتألق بكعب القطة “Kitten Heels” من أجل إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة من ناحية، والشعور بالراحة أثناء المشي من ناحية أخرى، موضحة أنه عبارة عن كعب نحيف لا يزيد ارتفاعه عن 5 سم.

7 -البناطيل

آخر صيحات الموضة الغريبة والمثيرة للجدل بنطلون الجينز الـ"مقلوب INSIDE OUT "، ويتميز بأن أقمشته الداخلية أصبحت إلى الخارج.

8-الفساتين

يمثل الفستان الكتان بلا أكتاف نجم الموضة في صيف 2019 ليبوح بأنوثة المرأة، ويطل بألوان صيفية مبهجة كالوردي والسماوي، مشيرة إلى أنه يعد مناسبًا لأنشطة الحياة اليومية كجولات المدينة، كما أنه يعد خيارًا مثاليًا لإطلالة العطلات الصيفية.

والفستان الماكسي ظهر هذا الموسم بقوة، وطوله يصل إلى الأرض، ويتزين بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقة المرأة أو نقوش جلد الحيوانات كجلد النمر.

ويمكنكِ تنسيقه مع صندل ذي كعب عال، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع حذاء رياضي أو إسبادريل.

وينتشر أيضًا هذا الصيف الفستان السفاري الذي يمتاز بطابع عملي من خلال جيوب الصدر والجيوب الأمامية وحزام الوسط وصف الأزرار الأمامي ليشيع أجواء رحلات السفاري في أدغال أفريقيا.

9- طلاء الأظافر

تربع الأصفر والأخضر الباستيلي على عرش ألوان طلاء الأظافر في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة منعشة تمنحها أجواء البهجة، بجانب الألوان النارية و أظافر قوس قزح "Rainbow Nails".

10- المكياج

يمثل الآي لاينر الأبيض أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019 ليمنح العيون إطلالة مشرقة على غرار النجمة صوفي تيرنر.

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