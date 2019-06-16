بسبب الهواتف الذكية..دراسة تحذر من ''شوكة الجمجمة''

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يخشى الناس في العادة أن تؤثر الهواتف والأجهزة الإلكترونية على صحة عيونهم، بالنظر للأشعة التي تنبعث منها، لاسيما في الظلام، لكن خبراء أستراليين حذروا من ضرر أكثر خطورة، حسب ما جاء فى موقع"سكاى نيوز".

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشخص الذي يكثر من استخدام الهاتف الذكي، يظهر لديه ما يشبه شوكة عظمية في الجهة الخلفية من جمجمة الرأس، بسبب الانحناء والتركيز في شاشة الجهاز.

وتوضح الدراسة التي جرى إعدادها في جامعة "سان شان كوست" الأسترالية، أن جمجمة الإنسان أضحت تحدث هذه "الشوكة العظمية" بشكل متزايد.

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وبوسع الكثيرين في الوقت الحالي أن يتحسسوا هذه الشوكة في مؤخرة الرأس، أما الأشخاص الصلع فيمكن رصدها بسهولة في رؤوسهم.

وتبرز هذه الشوكة العظمية بشكل أسرع لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، واعتمدت الدراسة على عينة من ألف جمجمة.

وقال الباحث المشرف على الدراسة، دافيد شاهار، "لقد عملت في المستشفيات طيلة عشرين عاما، وفي خلال العقد الماضي فقط، صرت أجد تلك الشوكة العظمية في جماجم الرؤوس على نحو متزايد".

ويرى الباحث أن بروز هذه الشوكة العظمية ناجم بالأساس عن النظر نحو الأسفل بشكل متكرر، لاسيما أن استخدام الأجهزة يطول لساعات، سواء بغرض الترفيه أو العمل.