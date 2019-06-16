مشيرة خطاب عن الزيادة السكانية: "الكحكة اللي بياكلها 10 غير ألف"

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن الزيادة السكانية واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مصر، وبسببها يحرم الأطفال من أدنى حقوقهم في المعيشة الكريمة: "الكحكة اللي بياكلها 10 غير اللي بياكلها ألف".
وأضافت "خطاب"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن غالبية الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال لديهم مشكلات مادية، ودافعهم لذلك هو نظرتهم للطفل أنه مصدر للدخل.
وتابعت: "يجب تطبيق القانون في تعليم الأطفال، لو الأهالي عرفوا أن القانون هيطبق مش هيعرفوا يمنعوا أولادهم من المدرسة أو يجوزوا بناتهم وهما عندهم 10 سنين، وده سبب تدني جودة الحياة كلها".
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