ماسك العسل لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري يتميز ماسك العسل والليمون بقدرته الفعالة على تفتيح البشرة، وإزالة البقع الداكنة، إذ يعمل على تجديد الخلايا لاحتوائه على فيتامين "C ومواد حمضية تساعد على قتل البكتريا التي تسبب ظهور حب الشباب. تستعرض لكم خبيرة التجميل أميرة محمد، طريقة عمل ماسك الليمون بالعسل المكونات: 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي والطازج. 2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. Advertisements -طريقة تحضير الماسك: أغسلي وجهك بماء فاتر، وامزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على سائل سميك. طبقي الماسك على كامل الوجه بحركات دائرية. اتركي ماسك العسل مع الليمون مدة 15 الى 20 دقيقة. اشطفى وجهك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد لإغلاق المسام.

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