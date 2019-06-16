طريقة عمل سلطة مكرونة بالجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري: تقدم سلطة المكرونة بالجبن بجانب الأطباق الشهية المحببة للبيوت المصرية مثل المعكرونة البشاميل، والجولاش، والبيتزا، والشاورما بالفراخ واللحم، لذلك نستعرض لكم طريقة تحضير سلطة المكرونة، حسب ما جاء في موقع "كوكباد": المقادير: ربع جرام مكرونة مسلوقة نص تسوية 2 كوب من جبن الموتزاريللا كوب جبن رومى مبشورة كوب جبن شيدر مبشورة نصف كوب جبن مطبوخة 3 كوب لبن 2 ملعقة قشطة الناتجة من غلي اللبن Advertisements معلقة صغيرة ذرة حلوة ربع كيلو مشروم كوب فلفل اخضر شرايح شرايح زيتون سلامى او لانشون أو أى بروتين حتى لو ميكس سى فود طريقة العمل: -بعد سلق تسلق المكرونة يوضع خليط اللبن مع الجبن علي نار هادئة، حتي تذوب. -ثم قومي بوضع المكرونة مع خليط الجين، وأتركيها علي النار لمدة نصف ساعة. -بعد التأكد من السواء يمكنك وضع باقي المكونات.

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