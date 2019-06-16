"الصحة" تكشف تفاصيل حملة "الكشف عن سرطان الثدي" وموعد انطلاقها

قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزارة الصحة، إن حملة "الكشف عن سرطان الثدي" ستنطلق اعتبارًا من 1 يوليو المقبل وتستهدف الكشف عن السيدات فوق الـ35 عامًا، موضحًا أن الحملة ستكون مشابهة بشكل كبير للغاية من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" في آلية التنفيذ، حيث سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهارده"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامي أحمد سمير، أن الحملة ستكون في مكان مغلق من أجل الحفاظ على خصوصية السيدات، كما أن العاملين في هذه الحملة سيكونون من السيدات سواء كان الأطباء أو الممرضات.

وأشار إلى أن أول مرحلة من الحملة ستشمل 9 محافظات مثلما مثل حملة "100 مليون صحة"، والمرحلة الأولى ستستمر حتى شهر سبتمبر، ومن ثم المرحلة الثانية والثالثة.

وكانت المرحلة الأولى من حملة 100 مليون صحة تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي وشملت 9 محافظات هي جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.

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