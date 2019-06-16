ريا أبي راشد تتحدث عن دعم زوجها: يتفهم طبيعة عملي ويساندني في أعمالي

قالت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، مقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة "إم بي سي"، إن زوجها يتفهم طبيعة عملها ويساندها في جميع أعمالها، ورد عليها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "لطيف الست اللي بتسافر على طول دي دمها خفيف".

وأضافت أبي راشد، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب الذي يُعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أنه خلال الموسم الأول من "arab got talent" لم يكن زوجها بعد، وعندما ذهب لزيارتها في البرنامج توقع العاملون به أنه "جاسوس".

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وعن سر أناقتها قالت: "كل لبس على حسب المناسبة".

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