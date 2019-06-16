بالفيديو| مي حلمي بملابس البحر.. وتغلق التعليقات على "إنستجرام"

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها، بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "حلمي" بملابس البحر، مع "كاب" ونظارة شمسية، من أمام أحد الشواطئ، بدبي، دون أن ترفق تعليقات على المقطع.
وحرصت "حلمي" على غلق التعليقات من المنشور، لتتجنب آراء متابعيها.
وكانت حلمي شاركت متابعيها بفيديو جديد من حفل زفافها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تؤدي وصلة رقص، على أنغام الفنانة الشعبية "بوسي"، برفقة صديقاتها.
وتألقت "مي" في حفل زفافها بفستان زفاف أبيض دون أكتاف، مطرزا بورود مجسمة، وارتدت طرحة طويلة، فيما ارتدى العريس بدلة كلاسيكية، تشبه التي أطلَّ بها في جلسة تصوير زفافه "الملغي" على الإعلامية الشابة قبل أشهر عدة.
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