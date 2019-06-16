هدى رشوان: الإعلام شريك أساسي ضد الختان.. وواجهنا "الإخوان" في القرى والنجوع

قالت هدى رشوان مدير تحرير موقع "هن" بجريدة "الوطن"، إن الإعلام شريك أساسي في قضية ختان الإناث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "كان لينا السبق في كسر حاجز الصمت ضد قضية الختان في 2007، ونزلنا النجوع والقرى وكنا بنقف في درجات حرارة عالية للغاية في الصعيد، كانت بتعدي الـ 50 درجة".

وتابعت: "كنا بنشر عرق بس كنا بنوصل للناس على الأرض، وكان فيه حراك مجتمعي، وأما دخلت صحافة مكنتش أعرف يعني إيه ختان إناث أصلا لأن الدايرة المحيطة بيا مكنش فيها النوع دا من الممارسات، واحدة واحدة بدأت أعرف القضية وأفهم أنواعه".

واستطردت: "واجهنا العديد من المشاكل والتحديات، أبسطها إن زمايلي من الأرياف والصعيد كانوا بيخاصموني بالأيام عشان بتكلم في قضية الختان، مع مرور الزمن حينما أقابل أحدهم الآن بيقول إن خلف بنت ولكن لم يمارس جريمة الختان عليها ومقدرتش أعمل فيها الجريمة دي".

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وأشارت: "في إحدى المرات اتحاصرنا في أحد النجوع في قرية صغيرة من أعضاء الإخوان وقالوا هنولع في المكان باللي فيه وقالوا انتوا جايين تفسدوا بناتنا".

وأكدت: "عايزين تفعيل القانون على أرض الواقع وفيه حراك مجتمعي كبير، ونماذج بتحصل في المجتمع كان آخرها إن أب يبلغ عن مراته وحماته عشان ختنوا بنته"، أو أم تجبر ابنتها للبقاء في السرير لفترة طويلة وتمثل أنها أجريت لها عملية ختان بالكذب لحمايتها.

واختتمت رشوان: "كلنا الآن يد واحدة، المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة لحماية بنات مصر من الختان والقضاء عليه نهائيا".

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