5 عروض لقضاء أسبوع شهر العسل في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

تعتبر تركيا من الوجهات السياحية العالمية التي يختارها كثير من العرسان حول العالم، وذلك يرجع الي مناخها الهادئ ومناظرها الخلابة حول الأنهار والجبال، وكذلك الأجواء التراثية العثمانية التاريخية والتي تتواجد في أحيائها القديمة، فهي تعتبر وجهة بحرية وثقافية معاً. في السطور القادمة يقدم لكم الخليج 365 أبرز الوجهات السياحية في تركيا من عروض شركات السياحة لشهري يوليو وأغسطس وأسعار الفنادق طبقًا لموقع "Tripadvisor":

فندق جرين بارك أسطنبول

يقع فندق جرين بارك في قلب مدينة إسطنبول بمنطقة تقسيم الشهيرة، ويشمل عرض رحلة شهر العسل الإقامة لمدة 6 ليالٍ شاملة الإفطار بالفندق، بسعر 13 ألف جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، هذا إضافة إلى سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة.

دوبل تري باي هيلتون إزمير إيربورت بمدينة "أزمير"

تعتبر مدينة أزمير من أقدم المدن التاريخية في تركيا، ويشمل فندق (DoubleTree By Hilton Izmir Airport)، مسبح خارجي يعمل على مدار السنة ومركز للياقة البدنية، وتصل تكلفة الإقامة في الفندق 6 ليالٍ 6800 جنيهًا، وتتوافر أسعار تذاكر الطيران بداية من 7750 إلى 8200 جنيه للفردين.

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عرض فندق آريا بيرا أسطنبول

تقدم إحدى شركات السياحة أسبوعًا من الرومانسية والمغامرة في تركيا، بتكلفة تبدأ من 9900 جنيه لشخصين، غير شاملة تذاكر الذهاب والعودة، ووفقًا لموقع "Tripadvisor"، تقدم الشركة هدية للعروسين عن طريق رحلة بالمركب في منطقة البوسفور لمدة ساعتين، إضافة إلى خط اتصالات للمكالمات والأنترنت.

فندق "إيبيز استايل أزمير"

يوفر فندق (Ibis Styles Izmir Bornova)، غرفًا مميزة تحوي تكييف وتليفزيون بشاشة مسطحة، ويمكن الاستمتاع بوجبة إفطار كونتيننتال أو بوفيه إفطار في مكان الإقامة. كما يتميز الفندق بموقع ساحر وهو اختيار رائع للمسافرين المهتمين بالشواطئ، وتشمل تكلفة الفندق خلال 6 ليالٍ 6450 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران.

فندق إقبال إسطنبول الديلوكس

يقع هذا الفندق قرب أسوار مدينة إسطنبول التاريخية وعلى بعد 1 كم من "آيا صوفيا" المنطقة التاريخية، ويضم حمام تقليدي تركي، ويعتبر هذا الفندق اختيارًا رائعًا للمسافرين المهتمين بـاستكشاف المدينة القديمة والفن المعماري ومناطق الآثار، وتبلغ تكلفة الإقامة لفردين خلال 6 ليالٍ 15.273 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران.