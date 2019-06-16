بالفيديو| رقصة جديدة لرانيا يوسف داخل سيارتها

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، بوصلة رقص جديدة، على أنغام الأغنية الخليجية "الأماكن"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "يوسف" بسترة سوداء مكشوفة، ولها فتحة صدر واسعة، مع شعر منسدل، ومكياج "سموكي" لامع، وهي تُغني وترقص داخل سيارتها أثناء القيادة.

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وتفاعل العديد من متابعيها مع المقطع.

وكانت "رانيا" شاركت متابعيها مؤخرًا بجلسة تصوير جديدة، لدعم المنتخب المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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