تعتقد بعض السيدات أن ظهور أعراض مثل تأخر الدورة الشهرية، والغثيان والبطن المنتفخة من علامات الحمل، ولكن احيانًا تكون علامات كاذبة، ومن اعراض الحمل الكاذب، كما ذكرها موقع "Authority Nutrition ".

توقف الدورة الشهرية.

أكلات ابتعدي عنها وقت الدورة الشهرية

انتفاخ البطن.

ازدياد حجم وحساسية الثديين.

"بعيدا عن الحمل وسن اليأس".. أسباب انقطاع الدورة الشهرية

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تغيرات في الحلمتين وتكون الحليب في الثديين.

الغثيان والقيء وزيادة الوزن.

أعراض الحمل الكاذب هذه يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع، لمدة تسعة أشهر وحتى لعدة سنوات. نسبة صغيرة من حالات الحمل الكاذب تصل إلى غرفة الولادة مع ما يبدو وكأنه ألام المخاض، ولكن لا تحدث ولادة طفل.

وللتأكد من صحة الحمل يقوم الطبيب عادة بتقييم الأعراض، يجري الفحص النسائى، فحص الموجات فوق الصوتية للرحم وهى الفحوصات التي تجرى خلال فترة الحمل الطبيعي بهدف الإحساس بالجنين ومشاهدته.

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