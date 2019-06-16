مشروبات لتهدئة طلاب الثانوية العامة

توتر وقلق ينتاب طلاب الثانوية العامة في كل مادة يؤديها الطلاب، ومع هذا التوتر يحتاج الطلاب إلى مشروبات تساعدهم على التهدئة منها كما ذكرها موقع "daily medical".

النعناع

يحتوي النعناع على مادة "المنثول" التي تقوم بتهدئة الجسم وإراحة العقل، وهو ما يخفف من حالة العصبية والتوتر الناتجة عن المذاكرة.

الزنجبيل

يساعد مشروب الزنجبيل على منح العقل والجسم جرعة كبيرة من الانتعاش، كما انه يحسن عملية الهضم ويقاوم الالتهابات.

البابونج

يعد من أفضل المشروبات للتخلص من التوتر والقلق، فهو من المشروبات المفيدة لطلاب الثانوية العامة.

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الشاى الأخضر

من المشروبات التي تساعد على التركيز، بالإضافة لقدرته على تقليل القلق والتوتر، لاحتوائه على مادة "البوليفينول".

اليانسون

من المشروبات المعروفة بتهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر، ويساعد على الاسترخاء.

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