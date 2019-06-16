طريقة عمل طاجن اللحم بالعيش المغربي 

جددي في أطباقك، وحضري لأسرتك، طاجن اللحم بالعيش المغربي، وقدميه مع "الكسكسي" الأصفر، والسلطات، وإليكِ الطريقة.

المكونات:

1/2 كجم لحمة ماعز

ملعقتان زيت زيتون

بصلتان

ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

رشة زعفران

مرق لحم

برقوق

قشر ليمون

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عصير ليمون

ملعقة عسل

ملعقتان صلصة

صنوبر

خبز محمص

طريقة التحضير:

قومي بتشويح اللحم أولًا في الزيت، ثم ارفعيها منه.

ضيفي البصل للزيت، وشوحيه، ومن ثم الثوم والبهارات، والزعفران، والصنوبر والزنجبيل والقرفة، وقلبي جيدًا.

ضيفي مرق اللحم، واستمري في التقليب لبضع دقائق.

ضعي اللحم في طاجن، ثم ضيفي له الخليط السابق، والبرقوق والخبز، وادخليه الفُرن.

اخرجي الطاجن من الفرن في منتصف المُدة، ثن ضعي على الوجه، عصير الليمون، والعسل، والصلصة، وادخليه من جديد حتى ينضج.

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