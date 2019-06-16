أعراض فقر الدم

يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بمرض فقر الدم، نتيجة لسوء التغذية، فضلًا عن عدم توافر كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في الجسم، وانخفاض تركيز الـ"هيموجلوبين" عن المستوى الطبيعي.

وإليكم الأعراض التي تظهر على المصابين بفقر الدم، وفقًا لصحيفة "ELLE" وبينها:

- شحوب البشرة.

- ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

- التنفس بصعوبة.

- آلام في الصدر.

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- الدوخة.

- النعاس.

- تغيرات في الحالة الإدراكية.

- الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين.

- الصداع.

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