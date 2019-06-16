خطوات تحضير المناقيش في المنزل

عرض الشيف أسامة السيد، من خلال برنامجه "من مطبخ أسامة" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضير المناقيش، وهي من المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير تحضير المناقيش لحشوة اللحمة لحمة مفرومة. بصل مفروم. صنوبر. زيت ذرة. لحشوة الجبنة جبنة فيتا. نعناع. حشوة السبانخ سبانخ. زيت زيتون. رمان. دبس رمان. عصير ليمون. ملح. فلفل. بصل. عجينة المناقيش 2 و نصف كوب دقيق. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة سكر. 1 ملعقة كبيرة خميرة. ثلاثة أرباع كوب حليب. Advertisements ربع كوب زيت ذرة. ربع كوب ماء دافئ للدهن. بيضة. حليب. طريقة التحضير حشوة اللحمة يحمر البصل في الزيت تعصج اللحمة ويضاف ملح و فلفل. تقلب على النار حتى التخلص من السائل. حشوة السبانخ يحمر البصل في الزيت. تضاف السبانخ وتتبل بالملح والفلفل وقليل من عصير الليمون ودبس الرمان. تقلب على النار حتى التخلص من السائل. حشوة الجبنة يفرم النعناع ويضاف إلى الجبنة. عجينة المناقيش ضعي الدقيق والملح في العجانة ويضاف عليه الزيت. يضاف الماء والسكر على الخميرة ثم يضاف الخليط على العجينة، ويضاف الحليب ويعجن جيدًا. تترك العجينة للتخمير لمدة 35 دقيقة. تفرد العجينة وتقطع على شكل دائرة. تدهن العجينة وتحشى بالجبنة وتشكل. تدهن العجينة وتحشى باللحمة وتشكل على شكل مربع وتغلق بالصنوبر. تدهن العجينة وتحشى بالسبانخ و تشكل على شكل مثلث وتغلق بالرمان. يدهن المناقيش وتدخل الفرن. ​

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