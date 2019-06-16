أعراض البروستاتا

أول العلامات التي تشير للإصابة بمرض تضحم البروستاتا، هو الذهاب المتكرر اليومي للحمام لقضاء الحاجة، بالنسبة لمعظم الرجال، وللمرض أعراض أخرى تشير للإصابة به عندها يجب مراجعة الطبيبن حيث ويقول الأطباء إن البروستات المتضخمة، مثل الشعر الرمادي، هي نتيجة طبيعية لتقدم السن.

يقول كيفين سلاوين، دكتوراه في الطب، وأستاذ المسالك البولية بكلية طب بايلور في هيوستن: "لا يمكن للمرضى الجلوس خلال اجتماع أو رحلة طائرة دون الاستيقاظ، هو أمر مزعج للغاية".

ويحدث المر ضعادة نتيجة ضيق مجرى البول، حيث يجب أن تنقبض المثانة بقوة أكبر لدفع البول عبر الجسم، ويمكن أن تشمل أعراض تضخم البروستاتا:

أعراض الزهايمر

مجرى البول البطيء

فيأذخ الرجل وقتا طويلا في تبول.

شعور بعدم إفراغ المثانة

ما يؤدي إلى الذهاب المتكرر للحمام سواء في الليل أو النهار.

صعوبة بدء التبول

يأخذ وقتا طويلا في الحمام، رغم الشعور بالحاجة إلى إفراغ المثانة.

أعراض الاضطرابات السمعية الأكثر شيوعا

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كثرة التبول

يذهب الرجل مرارا وتكرارا للحمام.

إلحاح التبول

فجأة يهاجم شعور بضرورة التبول في الحال.

مجرى البول الذي يبدأ ويتوقف

فيقوم الرجل بالتبول بشكل متقطع.

المراوغة من البول

العودة إلى التبول مرة أخرى بعد دقائق من الانتهاء.

أعراض الإصابة باحتباس البول عند النساء

عندما لا تفرغ المثانة تمامًا، فإنك تصبح عرضة لخطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

يمكن أن تحدث مشاكل خطيرة أخرى بمرور الوقت، بما في ذلك حصوات المثانة والدم في البول وسلس البول واحتباس البول الحاد (عدم القدرة على التبول).

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