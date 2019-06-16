طريقة تحضير بيتزا بالمربى

تطهى البيتزا عادة حادقة، ولكن هناك طرق لتناولها محلوى بعد الوجبات الرئيسية، ويقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضر بيتزا بالمربى في البيت. المقادير عجينة ابيتزا كوب مربى 3 ملاعق جوز هند كمبوت للتزيين طريقة عمل البيتزا الإيطالية Advertisements طريقة التحضير يفرد العجين. تخلط المربى وجوز الهند، ثم تفرد على العجين. "سهل وسريع".. طريقة عمل "الميني بيتزا" في المنزل تدخل الفرن حتى تنضج. تزين البيتزا بالكمبوت، ويمكن رش شوكولاتة مبشورة، وكريم شانتيه. ​

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