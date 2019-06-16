الامارات | نتائج حاسوبية «غير مهمة».. قد تؤثر في المجرة كلها

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج حاسوبية «غير مهمة».. قد تؤثر في المجرة كلها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - درس العلماء ظاهرة الثقوب السوداء منذ أكثر من قرن، ونشروا أول صورة حقيقية لثقب أسود منذ أقل من شهرين. وطوروا، أخيراً، محاكاة حاسوبية تساعد الباحثين في دراسة هذه الثقوب.
إذ أنتج فريق من علماء الفيزياء الفلكية الحاسوبية أدق محاكاة للثقوب السوداء، واستخدمها الفريق في حل لغز حير العلماء منذ عام 1975.
ويسمى هذا اللغز تأثير باردين - بيترسون، ويفترض أن المنطقة الداخلية من قرص التراكم المغزلي للثقب الأسود، وهو حلقة المادة التي تدور حول أفق الحدث للثقب، يجب أن توازي خط استوائه. ويدرس العلماء هذه النظرية منذ عام 1975.
ونشر علماء الفيزياء الفلكية الحاسوبية بحثهم في دورية مانثلي نوتيسيز أوف ذا رويال أسترونوميكال سوسيتي يوم الأربعاء الماضي، وقالوا إنهم أثبتوا تأثير باردين - بيترسون، من خلال إنتاج محاكاة تتضمن تقليل ثخانة قرص التراكم والاضطراب المغناطيسي الناتج عنه.
وقال الباحث ألكسندر تشيكوفيسكي، في بيانٍ صحافي: «قد تبدو هذه النتائج غير مهمة، لكنها تؤثر في المجرة كلها، إذ تتحكم في سرعة دوران الثقوب السوداء، ونتيجةً لذلك تؤثر في مجراتها».
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