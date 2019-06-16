الامارات | أفراح الدرمكي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدرمكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد خلفان الدرمكي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة جمعة سالم طبير الدرمكي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، العريس وذويه، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وحضر الحفل، إلى جانب سموّه، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.