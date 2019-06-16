الامارات | جراثيم الأمعاء قادرة على تحويل زمرة الدم من A إلى O

شكرا لقرائتكم خبر عن جراثيم الأمعاء قادرة على تحويل زمرة الدم من A إلى O والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل كل منا إحدى زمر الدم الأربع: A أو B أو AB أو O، ويحدد ذلك زمرة الدم الذي يمكن أن ينقل لكل منا في حالات النزيف والعمليات الجراحية، فنقل زمرة دم غير متوافقة مع دم المصاب يسبب تفاعلاً مميتاً، لكن لا ضير في نقل زمرة الدم O للجميع، ما يجعلها أعلى قيمة.

واكتشف باحثون، أخيراً، طريقةً لتحويل زمرة الدم A إلى زمرة المتبرع العام، أي O، ما يمكن أن يضاعف وارد المستشفيات من زمرة الدم O.

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ويكمن الفرق بين فصائل الدم المختلفة في جزيئات السكر أو مولدات الضد الدموية المتناثرة على سطح خلايا الدم الحمراء. إذ يؤدي نقل دم زمرته B لشخص زمرته A إلى تنشيط الجهاز المناعي لوجود مولدات ضد من زمرة B، فيشرع في مهاجمة خلايا الدم الحمراء. ولا يتسبب نقل زمرة الدم O إلى شخص آخر مع زمرة دم أخرى في أي مشكلات، لأنها خالية من مولدات الضد.

وشرح باحثون من جامعة بريتيش كولومبيا، في دراستهم التي نشرت في دورية نيتشر مايكروبيولوجي، كيف اكتشفوا جراثيم تعيش في أمعاء الإنسان، وتنتج إنزيمين يجردان زمرة الدم A من مولدات ضدها لتتحول إلى زمرة دم O.

ويخطط الفريق لإجراء دراسات إضافية، للتأكد من نزع جميع مولدات الضد في الدم. وسيؤدي نجاح هذه الدراسات إلى مضاعفة كمية الدم المتوافرة للمستشفيات في العالم، ويعود الفضل كله للبشر.