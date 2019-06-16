الامارات | أفراح الحساني والشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحساني والشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عوض سالم علي الحساني، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة محمد سالم راشد الشامسي.

حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية بعروض فنية منوّعة.