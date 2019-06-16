- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحساني والشامسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عوض سالم علي الحساني، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة محمد سالم راشد الشامسي.
حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية بعروض فنية منوّعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الحساني والشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.