شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحساني والظاهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد سيف الحساني، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة سعيد راشد سعيد الظاهري، كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في مدينة العين، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، والشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوّعة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الحساني والظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.