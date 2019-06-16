الامارات | «ابن خلدون» تكرّم رائدات الابتكار بالمدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ابن خلدون» تكرّم رائدات الابتكار بالمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة الطالبات رزان منصور السندي، وجوري تامر، وشيخة علي، وراما محمد، وتبارك عمار، وخديجة المختار، باعتبارهن رائدات الابتكار في المدرسة.

وحضر حفل التكريم مدير المدرسة غسان جرارعة، ومشرفة قسم البنات بالمدرسة عزيمة جمعة حميد، ومعلمة التصميم الإبداعي بالمدرسة إيمان محمود، ومسؤول الدعم الفني جمال علم الدين.