الامارات | 17 ألف شخص حضروا حفل «مارون 5» في «سيتي ووك» دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف شخص حضروا حفل «مارون 5» في «سيتي ووك» دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت فرقة «مارون 5» الغنائية مجموعة من أغانيها في «سيتي ووك» دبي، أول من أمس، بحضور أكثر من 17 ألف شخص، في صالة كوكا كولا أرينا، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثرها تطوراً، وذلك بعد العرض المذهل الذي قدمه الفريق الغنائي.

وعبرت الفرقة عن إعجابها بـ«هذه التجربة المذهلة»، وبحضور الجمهور الذي ملأ الموقع.

وفي تصريح للفريق الغنائي قال: «كان شرفاً لنا أن نكون أول فريق غنائي يقدم عرضاً في كوكا كولا أرينا في دبي، بحضور هذا الجمهور الرائع وفي هذه الأجواء المذهلة. ولا شك أن جميع الفنانين القادمين سيحبون هذا المكان».

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وجاء الحفل ضمن الجولة العالمية للفريق الغنائي التي انطلقت تحت عنوانRed Pill Blues Tour.

وتتمتع كوكا كولا أرينا بموقع مثالي لجولات الفنانين العالمية، باعتبارها أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض، حيث تستعد لاستقطاب أبرز الأسماء في مجال الفنون والترفيه على مستوى العالم.

ويحيط بكوكا كولا أرينا التي تقع في وجهة «سيتي ووك» المملوكة من قبل «مِراس»، مجموعة من المطاعم والمقاهي الأنيقة والمميزة، لتضفي على الموقع طابعاً مميزاً وتمنح الجمهور العديد من الخيارات قبل انطلاق العروض وبعدها.

واختتم حفل «مارون 5» الذي كان كامل العدد، أسبوع الافتتاح المذهل لصالة كوكا كولا أرينا، حيث كانت البداية بتقديم عرض مذهل للفنان الكوميدي راسل بيترز، الذي كان أول من يقدم عرضاً في الوجهة الجديدة في دبي.