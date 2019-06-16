الامارات | مسابقة لأجمل حيوانات الرفقة في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لأجمل حيوانات الرفقة في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة العين، أول من أمس، انطلاق فعالية مسابقة أجمل حيوانات الرفقة (الكلاب) 2019، والتي تنظمها إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، ممثلة بوحدة الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة، بدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتعدّ المسابقة الأولى من نوعها في مدينة العين، حيث تهدف إلى رفع الوعي والثقافة النوعية للمجتمع بجميع شرائحه في التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات والتعرف إلى نوعية الأمراض والأوبئة المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب الاهتمام بمالكي وهواة تربية الكلاب بجميع فصائلها وسلالاتها الأصيلة داخل الدولة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تقدم (Obi) ذكر 5 أعوام، نوع (Irish Wirehaired Dachshund)، لمالكته Ivana Nikic بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى (Apolonia)، أنثى 5 أعوام، نوع (American Akita)، لمالكها عبدالعزيز جاسم النقبي، وفي المركز الثالث (Olivia)، أنثى 5 أعوام، نوع (Irish Wirehaired Dachshund)، لمالكتها (Normita Saturay)، فيما ذهبت جائزة أفضل لباس إلى (lily) عام واحد، نوع (American Askimo)، لمالكته ورود العلي.