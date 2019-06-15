شيرين عفت: "مبقاش فيه احترام كافي لكبار السن في المجتمعات العربية"

قالت الإعلامية شيرين عفت، إنه لم يعد هناك احترام كافٍ لكبار السن بالمجتمعات العربية.
وأضافت عفت خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc": "مبقاش فيه احترام كافي ولا تفهم للناس الكبيرة في السن، ولا بقى فيه تفهم للحالة الصحية والنفسية للي بيكون عليها الفئة دي من الناس بسبب سنهم أو وضعهم الصحي".
وتابعت أنه لا بد من أن يكون هناك نوع من التوعية بهذا القطاع من المجتمع لأنه مع تقدم الطب زاد متوسط العمر، ما سبب زيادة في معدلات كبار السن، "كله سلف ودين ولازم نتفهم".
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