وزيرة الاستثمار تسترجع صورة طفولتها: "هكذا كانت تربيتي"

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، متابعيها، بصورة استرجعت من خلالها ذكريات طفولتها، ونشأتها، وذلك عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ونشرت "نصر" صورة لها خلال مرحلة الطفولة، برفقة أسرتها، مُعلقة: "لقد نشأت في أسرة مكونة من والدتي رحمها الله، ووالدي وشقيقي، نشأت على أسس ومبادئ هامة منها الانضباط، والعمل الجاد، وحب التطلع والمعرفة".

وتابعت: "عمدت نقل تلك المبادئ خلال تربيتي لأبنائي ليستفيدوا منها في حياتهم ويفيدوا بها مجتمعهم"، مختتمة: "هكذا كانت تربيتي وهكذا ربيت أبنائي، أن يصنعوا فارقًا إيجابيًا في العالم المحيط بهم".

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