وزيرة الاستثمار تسترجع صورة طفولتها: "هكذا كانت تربيتي"

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، متابعيها، بصورة استرجعت من خلالها ذكريات طفولتها، ونشأتها، وذلك عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "نصر" صورة لها خلال مرحلة الطفولة، برفقة أسرتها، مُعلقة: "لقد نشأت في أسرة مكونة من والدتي رحمها الله، ووالدي وشقيقي، نشأت على أسس ومبادئ هامة منها الانضباط، والعمل الجاد، وحب التطلع والمعرفة".
وتابعت: "عمدت نقل تلك المبادئ خلال تربيتي لأبنائي ليستفيدوا منها في حياتهم ويفيدوا بها مجتمعهم"، مختتمة: "هكذا كانت تربيتي وهكذا ربيت أبنائي، أن يصنعوا فارقًا إيجابيًا في العالم المحيط بهم".
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