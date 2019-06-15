قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إن الطفل، الذي يتعود منذ صغره على خدمة نفسه والمساعدة في أعمال المنزل، يساعد زوجته في المستقبل.
وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على شاشة "dmc"، أنه من غير الصحيح أن تسند كل أعمال المنزل للبنات فلابد من مشاركة الأولاد أيضا.
وتابعت: "أما بعلم الطفل من صغره إنه يساعد في البيت هيساعد والدته أما يكبر وهيعتمد على نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري علاقات أسرية: "لازم نعود الطفل من صغره على شغل البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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