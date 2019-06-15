استشاري علاقات أسرية: "لازم نعود الطفل من صغره على شغل البيت"

قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إن الطفل، الذي يتعود منذ صغره على خدمة نفسه والمساعدة في أعمال المنزل، يساعد زوجته في المستقبل.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على شاشة "dmc"، أنه من غير الصحيح أن تسند كل أعمال المنزل للبنات فلابد من مشاركة الأولاد أيضا.

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وتابعت: "أما بعلم الطفل من صغره إنه يساعد في البيت هيساعد والدته أما يكبر وهيعتمد على نفسه".

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