بخلاف منتجات الألبان.. أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه منتجات الألبان، خاصةً الحليب، ما يجعلهم يبحثون عن بدائل طبيعية للكالسيوم، للحفاظ على صحة العظام من الهشاشة والكسور.
يؤكد الدكتور محمد عراقي، أستاذ جراحة العظام والمفاصل والكسور بكلية طب قصر العيني، أن النسيج العظمي لا يتكون فقط من الكالسيوم، بل يحتوي أيضًا على البروتين، والكولاجين، والفسفور، والزنك، والمغنيسيوم، والحديد، والنحاس، والبوتاسيوم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات -بخلاف منتجات الألبان- التي تمثل أهمية كبيرة لصحة العظام.
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