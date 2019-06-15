استشاري أسري: تواجد الأب في السنوات الأولى من حياة طفله هام للغاية

قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إن الدراسات أثبتت أنه كلما كان الأب متداخلا في حياة طفله في السنوات الثلاثة الأولى كلما كانت مشاكله السلوكية قليلة مع أصدقائه في المدرسة.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على شاشة "dmc"، اليوم، أن الأب هو مصدر الأمان لأي طفل، مشيرة إلى أن تربية الطفل تقوم على التكامل من خلال الأب والأم.

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وتابعت: "وجود الأب حتى لو مش عايش مع ولاده في منتهى الأهمية".

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