"لا تعليق".. محمد الشرنوبي ينشر صورة جديدة دون إشارة للخطوبة

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة "سيلفي" جديدة له، وهو يقود سيارته.

ونشر "الشرنوبي" صورته دون تعليق عليها، لكنه استقبل تعليقات العديد من متابعيه وخاصة من الفتيات، اللاتي تسألن عن حقيقة خطوبته من مديرة أعماله المنتجة سارة الطباخ، "يارب تكون خطوبتك إشاعات. خطبت.. شكرًا باي. محمد أنت خطبت بجد؟ بيقولوا أنك خطبت لسمح الله بعد الشر يعني تكون إشاعة. أنت قد اللي عملته فينا".

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ويذكر أن سيدة الأعمال سارة الطباخ، أعلنت خطبتها للفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ونشرت مقاطع فيديو للخطوبة التي تمت في أجواء عائلية.

ورغم إعلان "الطباخ" لخطبتها إلا أن الفنان الشاب لم يعلن عن أي شيء حتى الآن، حيث أنه مازال ينشر المادة المصورة الخاصة به، دون أي إشارة للخطوبة، فكان آخر ما نشره، أمس، عبر حسابه على "انستجرام"، صورته مع الفنانة الشابة هدى المفتي، بأزياء كاجوال.

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